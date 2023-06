Suspeito de integrar grupo de roubo a banco é preso em Salvador

Um homem de 24 anos foi preso sob suspeita de participar de um grupo de roubo a banco foi preso em Salvador, na manhã desta desta quinta-feira (15). A prisão aconteceu no bairro do Cabula.

Segundo informações da Polícia Civil, ele fornecia contas bancárias para depósitos dos valores roubados, e estava com mandado de prisão em aberto.

O delegado Odair Carneiro diz que o preso participou de uma ação criminosa ocorrida em 2022, em uma agência na Avenida Barros Reis. "Eles pegaram duas funcionárias e quando perceberam que elas não poderiam abrir o cofre, espancaram as vítimas, pegaram dinheiro e um carro", detalhou.

O homem foi encaminhado à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ele deve passar pelos exames de lesões corporais e permanecerá à disposição do Tribunal de Justiça. "Essa prisão é mais um resultado do trabalho para desarticular esses grupos criminosos envolvidos com roubos a banco na Bahia", destacou o delegado.