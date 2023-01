Suspeito de liderar grupo criminoso na Bahia é preso dentro de chácara em Bonito

Um suspeito de liderar um grupo criminoso em Eunápolis, no sul da Bahia, foi preso na manhã de domingo (1º), no Mato Grosso do Sul. Ele estava curtindo o fim de ano com um grupo de pessoas em uma chácara na cidade de Bonito.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 38 anos estava foragido desde uma saída temporária, quando não voltou mais. Ele tinha três mandados de prisão em aberto e foi preso em flagrante por documento falso.

O delegado Moisés Damasceno, da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), disse que o espaço onde o suspeito foi preso era alugado. "A casa havia sido alugada para as festas de final de ano. Doze pessoas estavam no imóvel", explicou.

O suspeito será recambiado para Bahia.