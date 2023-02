Suspeito de liderar tráfico de drogas é morto pela polícia em Ondina

Um homem apontando como líder do tráfico nos bairros da Gamboa, Garcia e Narandiba foi morto em uma operação policial em Ondina. O tiroteio assustou moradores do bairro, na noite de domingo (26).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o homem possuía um mandado de prisão e estava sendo investigado por um duplo homicídio. Ele foi interceptado, após informações de que ele estava em um veículo vermelho.

“Quando as guarnições se aproximaram, o suspeito desceu do carro e efetuou vários disparos. Durante o confronto ele foi atingindo, levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu”, contou o comandante do Bope, major Fábio Boaventura.

A ação conjunta foi deflagrada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e pelos Batalhões de Polícia de Choque(BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope). Segundo a SSP, com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com sete munições e 15 porções de cocaína. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).