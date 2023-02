Suspeito de liderar tráfico na Gamboa é preso no Carnaval

Apontado pela Polícia Civil com sendo um dos principais líderes do crime organizado na região da Gamboa, em Salvador, foi preso neste sábado (18), enquanto assistia ao desfile de trios no circuito Dodô, na Barra.

Ele foi reconhecido pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretária da Segurança Pública (SSP).

O suspeito tinha mandados de prisão em aberto por associação criminosa e tráfico de drogas. Ele foi preso por equipes da Polícia Militar (PM) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco),

Além dos crimes comprovados, a Polícia Civil apura se há envolvimento do suspeito com o homicídio ocorrido na última quinta-feira (17), na Av. Carlos Gomes, na estreia do Carnaval.

O titular do Draco, delegado José Alves Bezerra, responsável pelas investigações que resultaram na prisão, declarou que outras ações estão previstas para a região.