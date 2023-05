Suspeito de matar a ex no IAPI é preso

O suspeito de matar a jovem Carla dos Santos Nunes, de 27 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (29), no Bairro da Paz. O crime aconteceu na última sexta-feira (26), no bairro do IAPI.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária foi cumprido na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). O suspeito foi conduzido à unidade policial por guarnições da Polícia Militar.

O corpo de Carla foi abandonado na Rua Elmano Silveira Castro, no bairro do IAPI. Segundo informações da TV Bahia, Carla e o suspeito ficaram juntos por sete anos, e ele não aceitava o fim do relacionamento.

Antes do crime, ele enviou áudios com ameaças à ex. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS).