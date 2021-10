Suspeito de matar a mulher a pauladas em Eunápolis é preso no Espírito Santo

Um homem, de 33 anos, apontado como autor do feminicídio da companheira Renata Delfino Moreira, em julho deste ano, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na cidade de Ecoporanga, no Espírito Santo, na terça-feira (26), durante ação conjunta das polícias Civil e Militar daquele estado.



Após troca de informações entre a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis, responsável pelas investigações, com a Polícia Civil do Espírito Santo, o suspeito foi localizado na casa de parentes. Ele usava um nome falso.

“Renata foi morta a pauladas na casa onde morava com o suspeito, no bairro Dinah Borges. Após espancar a vítima, o homem deixou o corpo sobre a cama do casal, trancou a residência e fugiu”, informou o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Nunes Damasceno.



“Uma amiga de Renata, que também estava no imóvel e encontrou o corpo, disse só ter percebido o crime no dia seguinte, quando achou estranho o fato da vítima não ter saído do quarto”, acrescentou o delegado.



O homem, que já havia tentado matar a companheira em novembro de 2019, quando moravam no município de Serra, está sendo encaminhado para Eunápolis e ficará à disposição da Justiça.