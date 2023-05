Suspeito de matar casal em Matatu de Brotas era padrasto de uma das vítimas

O homem que matou um casal a golpes de facão na madrugada desta terça-feira (23) em Matatu de Brotas morava no mesmo apartamento das vítimas, que foram identificadas como Mariana Angélica Borges de Souza, 28 anos, e André Couto Passos, 25. De acordo com vizinhos, ele tinha um relacionamento com a mãe de Mariana, que não estava em casa no momento do duplo homicídio.

"Moravam os quatro no mesmo prédio, mas em apartamentos separados. A mãe namorava com esse cara que já vi algumas vezes por aqui. Só não sei dizer por quanto tempo. Eu acho que era recente, mas tem gente que diz que já tinha três anos. O que eu sei é que morava aí", fala ela.

A mesma vizinha explica ainda o motivo da mãe de Mariana não estar em casa. "A mãe mora aí, mas trabalha durante a madrugada cuidando de uma idosa. Na certa, ele conseguiu arrumar um jeito de pegar a chave e entrar no apartamento deles, porque foi lá onde matou os dois", diz.

Uma outra vizinha, que também preferiu o anonimato, acordou com o barulho na residência onde o casal foi morto na madrugada. Ela afirma que os gritos eram muito altos e que a maioria das pessoas que moram próximo foram acordados pela situação.

"Foi muita confusão. Um barulho muito grande, com gente gritando por socorro depois das 3h. Gritou tão alto que acordou a vizinhança toda e chamaram a polícia, que chegou rápido. Porém, quando chegou, já tinha matado os dois", conta ela.

Segundo informações de policiais, o suspeito, que é identificado apenas como David, foi surpreendido pela chegada rápida dos agentes antes mesmo da sua fuga. Ele teria deitado ao lado dos corpos e fingido inconsciência. Apesar da tentativa da David, os policiais perceberam que não se tratava de uma vítima no caso.

Ele foi conduzido para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) por uma guarnição da Polícia Militar e foi autuado em flagrante. Familiares e amigos das vítimas também foram encaminhados para o departamento, onde foram ouvidos.

Outro vizinho do casal mostrou surpresa com a situação. Mesmo morando perto, afirmou nunca ter ouvido nenhuma discussão antes dessa madrugada. "Era tudo muito tranquilo, nunca vi problema entre eles. Sabíamos quem eram eles e não víamos confusão nenhuma na casa deles. Todo mundo aqui está surpreso com a situação", fala.

Instituições de saúde lamentam

Mariana trabalhava como enfermeira no Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba). No instituto, a reportagem encontrou colegas de trabalho consternados com o caso que confirmaram que ela trabalhava no local, mas preferiram não dar mais informações sobre o tempo de trabalho dela por lá.

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) também confirmou o vínculo de Mariana com a instituição e divulgou nota de pesar sobre o duplo homicídio que vitimou a ela e ao namorado.

"A perda de Mariana, que trabalhava no Iperba, e André é uma tragédia que abala não apenas seus familiares e amigos, mas também toda a comunidade. É uma lembrança dolorosa de como a violência sem sentido pode ceifar vidas preciosas, deixando um vazio que jamais será preenchido", escreve.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também divulgou nota. "A Sesab lamenta mais um caso de feminicídio, se solidariza com os familiares e se coloca à disposição dos familiares. O caso é investigado é pela polícia", publica através de assessoria.