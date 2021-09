Suspeito de matar caseiro é filho de Gandi Jamil, ex-deputado federal

Gabriel Zahran foi identificado como suspeito de atirar, a principio acidentalmente, e matar o caseiro Rosevaldo Matias Murtinho, de 46 anos. O crime ocorreu num haras nos arredores de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, no último domingo (29).

De acordo com o portal Top Mídia News, Gabriel, de 33 anos, e o caseiro, participavam de uma caçada na noite, quando teria ocorrido o disparo em direção à barriga do homem. A polícia trabalha com a possibilidade do disparo ter sido acidental.

O caseiro foi socorrido até um centro médico, mas o estado de saúde piorou, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória fatal.

O empresário é filho do ex-deputado federal Gandi Jamil Georges e sobrinho de Fahd Jamil Georges. Este último cumpre prisão domiciliar, em razão de crimes de pistolagem na fronteira e em Campo Grande.