Suspeito de matar idosa e cuidadora com facão em Juazeiro confessa crime

O autor confesso da morte de duas mulheres, uma idosa e a cuidadora, foi preso horas depois do crime em Juazeiro, no norte do estado. Yvonice Marta Maia, 81 anos, e Rosângela Aparecida Pereira, 47, foram mortas com golpes de facão no sábado (20). No dia seguinte, o suspeito foi preso e confessou durante interrogatório que tinha matado as duas.

O homem de 24 anos disse horas antes do crime que iria matar duas pessoas, sem dizer quem seriam as vítimas. No dia seguinte, ele chegou a pedir à mãe para ser internado em alguma clínica onde pudesse receber cuidados psiquiátricos.

O criminoso é sobrinho da mulher do caseiro de uma das vítimas. Ele disse em depoimento que não tinha raiva das vítimas e resolveu matá-las sem nenhuma razão específica, alegando que estava em surto. Ele foi até a cozinha do local do crime, uma casa na zona rural, pegou um facão e atacou as duas mulheres.

Evidências da presença do suspeito foram colhidas no local. Ferimentos na perna e nas costas dele, provavelmente resultado da tentativa de defesa das duas mulheres, também ajudaram a identificar.

O homem foi submetido a exame de lesões corporais e está na carceragem do Complexo Policial de Juazeiro, de onde deve seguir para o Conjunto Penal do município.