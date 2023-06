Suspeito de matar menina de 2 anos é preso após denúncia no Linha Direta

O suspeito de matar uma menina de 2 anos, em Manaus, foi preso nesta quarta-feira (31) após denúncia no programa Linha Direta (TV Globo). Ele era procurado pela polícia desde 2022

John Lenon Menezes Maia é suspeito de matar a sobrinha da companheira. A tia da menina Lorena, Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos, foi detida ontem pela Polícia Civil, e confessou a participação no crime.

Ana descreveu que Lorena foi vítima de constantes torturas praticadas por John Lenon. A Polícia Civil não informou o local onde o rapaz foi preso.

"A mãe de Lorena havia a deixado sob os cuidados do casal e, ao longo dos meses, a menina foi vítima de frequentes episódios de maus-tratos. No dia 22 de março, conforme relatado pela criminosa, os dois haviam agredido a criança fisicamente e ela passou a desmaiar e acordar, em consequência das agressões.", disse a delegada Joyce Coelho.

A menina foi morta pelo casal entre os dias 22 e 23 de março de 2022, de acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da delegacia especializada. Ana Beatriz chegou a ser presa em flagrante no ano passado, por ocultação de cadáver, cumpriu dois meses de reclusão, e foi liberada depois.

À época do crime, John Lenon chegou a se apresentar à polícia, prestou esclarecimentos, e culpou a mulher, negando que teria participado do crime. No entanto, câmeras de segurança mostravam-no em situações que desmentiam a versão apresentada por ele inicialmente.

Após diversos episódios de maus-tratos, a tia constatou que a menina estava sem respiração e ligou para o namorado, para que eles decidissem o que fazer com o corpo, revelou a investigação.

"Ele [John Lenon] enrolou o corpo da vítima em um lençol e as colocou em uma mochila. Segundo ela, John Lenon teve a ideia de atirar a mochila dentro do rio, entretanto, ela negou. Por isso, eles seguiram caminho até Autazes e se hospedaram na casa do pai dela, onde enterraram o corpo da menina no quintal da residência", explicou a delegada.