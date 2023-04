Suspeito de matar mulher no Cabula VI tem prisão convertida em preventiva

O jovem de 21 anos, suspeito de matar a técnica de enfermagem Silvana Conceição de Jesus, durante uma tentativa de assalto a uma lanchonete, no bairro do Cabula, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta terça-feira (4).

Silvana Conceição de Jesus, 36, foi morta a tiros durante o assalto no bairro do Cabula VI, na noite de domingo (2). O crime aconteceu na Rua Manoel Nogueira, quando dois suspeitos anunciaram o assalto e o dono do estabelecimento atirou contra ambos, que revidaram. Segundo a Polícia Civil, o jovem confessou ter sido o autor dos tiros que atingiram Silvana.

O Ministério Público opinou, conforme parecer, pela decretação da prisão preventiva. A defesa se manifestou pela liberdade provisória. A Justiça, por fim, decidiu que Cleiton de Jesus Máximo deveria ter a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

"Assim, como forma de evitar a reiteração de atos desta natureza pelos flagranteados, portanto, afigura-se pertinente a permanência da segregação, com espeque na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, não se revelando, neste momento, indicada a sua soltura", afirmou o juiz em decisão proferida nesta terça.

A Polícia Civil confirmou que o dono do estabelecimento não está sendo investigado, e não deu informações quanto ao homem que acompanhava o jovem na moto no momento do crime.

Relembre o caso

Os dois suspeitos chegaram em uma moto a um estabelecimento, onde Silvana trabalhava, e anunciaram o assalto. O dono do local teria reagiu à abordagem e atirou contra os bandidos, que revidaram.

Um desses disparos atingiu Silvana. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Familiares e amigos de Silvana fizeram um protesto no Cabula. Os manifestantes clamaram por justiça e reforçaram o pedido de melhora na segurança do bairro. Segundo informações da TV Bahia, o protesto começou no final de linha do Cabula, percorreu algumas ruas e chegou a passar em frente à loja de açaí onde Silvana foi baleada.