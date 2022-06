Suspeito de matar rivais em disputa de pontos de tráfico é preso em Juazeiro

Um integrante de um grupo criminoso, suspeito de atuar em uma série de homicídios motivados pela disputa de pontos de tráfico de drogas em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso em flagrante, na quarta-feira (29), por policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin)

A ação foi realizada em conjunto com equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da 1ª DT de Juazeiro e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati-Norte), após receberem informações de uma tentativa de homicídio ocorrida da Rua Padre Cícero, naquela manhã.

Os investigadores da unidade cumpriam mandado na casa do homem, quando encontraram porções de cocaína em uma caixa de isopor. O material apreendido foi enviado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atestou no laudo o resultado positivo da substância para Cocaína.

“As equipes da Polícia Civil, no sentido de combater o crescimento de crimes praticados por integrantes de grupos criminosos rivais, vêm realizando em conjunto todo um trabalho com inteligência para identificar executores e mandantes dos homicídios tentados e consumados que vêm ocorrendo no município”, explicou a coordenadora da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes Sá.

O homem passou pelos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça, aguardando para ser transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro.