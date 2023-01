Suspeito de matar servidor público de Juazeiro se apresenta à polícia

O homem suspeito de matar um servidor público no Mercado do Produtor de Juazeiro, no norte da Bahia, se apresentou à polícia nesta segunda-feira (9). O investigado foi conduzido à Delegacia de Homicídios (DH) por policiais militares, onde confessou o crime.

Ele foi ouvido e liberado para responder em liberdade, considerando que não havia mandado de prisão em aberto. O inquérito está em fase conclusiva e laudos periciais são aguardados para contribuir com a conclusão das apurações. Após o depoimento, a DH de Juazeiro solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

Jorge Lima da Cruz Ribeiro, de 57 anos, foi morto a facadas enquanto trabalhava no mercado, localizado no bairro Tancredo Neves, no dia 27 de dezembro. O crime aconteceu após uma discussão com um outro homem que não tem a identidade revelada.