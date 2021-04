Suspeito de matar taxista no sul da Bahia é preso pela polícia

Um suspeito de participar da morte do taxista Amintas Feitosa de Moura Ferreira, de 71 anos, foi preso na quinta-feira (22) em Itapitanga, no sul da Bahia.

O suspeito, que não teve nome divulgado, negou ter matado o taxista, mas confessou que participou de um roubo a ele. A versão de latrocínio - roubo seguido de morte - ainda é investigada pela polícia, que enxerga sinais de tortura no corpo do taxista.

Imagens de segurança mostram dois suspeitos caminhando perto do ponto de táxi no centro de Itabuna onde seu Moura, como era conhecida a vítima, trabalhava. Quando o taxista aparece, a dupla vai até ele, eles conversam e os três saem juntos no carro. Depois disso, o taxista não foi mais visto com vida.

O corpo de seu Moura foi achado em uma estrada rural em Itauípe, no sul baiano, dois dias depois. O corpo estava amordaçado, sem roupas e tinha as mãos amarradas para trás. Um dia antes, os documetnos do taxista tinham sido achados na mesma região.

O suspeito está preso no Complexo Policial de Itabuna. O corpo do taxista foi sepultado ontem à tarde, também em Itabuna, em meio a pedidos de justiça.