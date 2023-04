Suspeito de participação na morte de empresário é preso em Feira de Santana

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (28), um mandado de prisão temporária contra um suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Marcos Edilho Pereira Marinho, em Feira de Santana.

O detido foi levado para o posto da Polícia Federal no município, onde prestou depoimento e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios. "Com essa prisão, vamos dar andamento com as investigações em busca de cumprir os demais mandados", declarou o delegado Rodolfo Faro, titular do DHPP.

Marcos Edilho, de 39 anos, foi morto a tiros no dia 12 de março, enquanto estava em um restaurante. Ativo nas redes sociais, Marcos era CEO Grupo Start Holding e compartilhava nas redes sua rotina no trabalho e na vida pessoal. Ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram.

O ataque aconteceu na Avenida Fraga Maia, no bairro Mangabeira, por volta das 15h, segundo a Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcos estava na porta do estabelecimento, quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos. Marcos estava com a mulher no restaurante, mas no momento em que houve o ataque, ela tinha ido ao estacionamento buscar a moto do casal.

Estelionato

O empresário era investigado por estelionato e respondia a dois processos em Minais Gerais, além de duas ocorrências do mesmo tipo na Bahia.

De acordo com o delegado Rodolfo Faro, titular da Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira, não é possível afirmar que esse seja a motivação para o assassinato do empresário, mas o fato é incluso nas linhas de investigação da Polícia Civil.

"Não há suspeita de motivação do crime. Ainda é muito prematuro. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. Algumas relacionadas aos crimes cometidos e outras que não podemos revelar no momento", pontuou Rodolfo Faro.

Ainda segundo o delegado, recentemente, a ex-esposa de Marcos Marinho relatou à polícia que teria sofrido ameaças do empresário. "Eram ameaças de violência doméstica. Ele estava sendo investigado por isso também", acrescentou. De acordo com a TV Subaé, o processo de separação do ex-casal era recente.

A morte está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Até o momento, não há indícios de ameaças feitas contra Marcos, mas a Polícia Civil segue investigando.

Momentos antes do crime acontecer, Marcos estava acompanhado da atual companheira, que carregava na bolsa uma arma de posse do empresário. A arma em questão era uma G3 Taurus 9 mm. Mas, no momento do crime, a mulher tinha ido ao estacionamento buscar a moto do casal, segundo informações da TV Subaé. Marcos estava na porta do estabelecimento, quando uma picape branca se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos.

O corpo de Marcos Marinho foi enterrado na tarde desta segunda-feira (13), no Cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana. O empresário deixa quatro filhos.

Perfil nas redes sociais

Natural do município baiano de Ipirá, Marcos Marinho era ativo nas redes sociais e somava mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele era CEO Grupo Start Holding, uma empresa de consultoria de negócios, e compartilhava nas redes sua rotina no trabalho e na vida pessoal, apresentando aos seguidores um alto padrão de vida.

O empresário chegou a compartilhar nas redes sociais a foto do prato que comia minutos antes da sua morte e marcou o perfil do restaurante, que compartilhou a publicação. "O trem é gostoso demais", escreveu.

Nas fotos do Instagram, Marcos também não escondia sua paixão pelas armas e compartilhava com frequência registros das suas aulas no clube de tiro ou fotos simplesmente posando com algumas delas.