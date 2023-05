Suspeito de participar da morte de PM durante roubo a loja é morto em Pernambués

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do soldado Gleidson Santos de Carvalho, 33 anos, foi morto pela Polícia Militar na noite da sexta-feira (19), depois de uma troca de tiros no bairro de Pernambués.

Segundo a PM, equipes da Rondesp Atlântico encontraram o suspeito depois de denúncias anônimas. O carro usado no roubo e morte do soldado foi localizado na Rua da Sergipana. Um grupo armado no local reagiu à chegada da PM atirando e houve confronto, segundo a polícia.

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morreu. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, similar ao que foi usado para matar o soldado.

O caso foi registrado Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A arma encontrada foi enviada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai fazer perícia e verificar se é a mesma usada para matar o soldado Gleidson.

Há ainda outros dois suspeitos de participar da morte de Gleidson, que seguem sendo procurados.

(Foto: Divulgação)

Crime

Gleidson Santos de Carvalho era lotado no Batalhão de Choque. Ele foi morto na tarde de ontem, durante um assalto a uma loja da qual era dono, na Rua Senador Theotônio Vilela, no Parque Bela Vista. Três homens entraram para roubar o estabelecimento. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança.

Conforme mostram as imagens, Gleidson tenta pegar a arma na cintura, mas é baleado por outro integrante do grupo armado. A vítima foi socorrida por enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia trata o caso como sendo de latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Isso significa que a morte não foi premeditada, de acordo com a Polícia Civil.

O corpo de Gleidson será sepultado na tarde de hoje, no Bosque da Paz.