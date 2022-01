Suspeito de participar da morte do motorista de ônibus em trecho da BR-101 é preso

Um dos suspeitos de participação na morte do motorista de ônibus Ednaldo Ferreira de Souza, vítima de um latrocínio, no último sábado (8), em um trecho da cidade da BR-101, próximo à cidade de Alagoinhas, na Bahia, foi detido por equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Alagoinhas). Ele foi encontrado no domingo (09), na zona rural de Araçás. Outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir e são procurados.

Os policiais foram informados que um veículo Fiat Toro com restrição de roubo estaria abandonado no povoado Floresta, zona rural de Araçás. Ao chegarem no local, segundo a polícia, os criminosos atiraram contra a guarnição, que revidou.

Um dos suspeitos foi atingido e identificado como participante da morte do motorista da empresa Itapemirim, durante uma tentativa de assalto ao coletivo. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38.

O comandante do 4° BPM, tenente-coronel Antônio Ávila, contou que o suspeito tinha passagens por porte ilegal de arma. “O criminoso em questão foi associado a morte do motorista por conta de sua tatuagem. Foi uma das maneiras que o identificamos. Os outros chegaram a atirar, mas fugiram do local rapidamente”, finalizou o comandante, lembrando que as buscas dos demais criminosos continuam e que informações sobre o paradeiro da dupla devem ser enviadas através do Disque Denúncia (181) ou do 190.