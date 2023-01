Suspeito de participar de facção criminosa é morto pela PM na Bahia

Policiais militares de Riachão da Neves, no extremo-oeste baiano, trocaram tiros com suspeitos de integrar uma facção criminosa de Salvador que estava estabelecida na cidade. Um suspeito acabou morto. A ação ocorreu nesta quinta-feira (26).

Os militares receberam a informação que um grupo de criminosos estaria nas imediações do loteamento Santa Helena, para a prática de novos crimes.

De posse da informação, equipes da 86ª CIPM e Rondesp Oeste passaram a intensificar o policiamento na região. Ao chegar no local, as equipes foram recebidas a tiros por dois indivíduos não identificados, sendo realizado o revide. Após o fim do confronto, um dos homens foi encontrado caído ao solo em posse de um revólver. Foi prestado o imediato socorro até o hospital local, onde foi confirmado o óbito pelo médico plantonista.

Feita a varredura no local, foram localizadas drogas (maconha e cocaína), anotações do tráfico, celulares, dinheiro e uma maquineta de cartão.

Ex-presidiário em Salvador

Segundo a Polícia Militar o homem morto no confronto era egresso da Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador, apontado como integrante de uma facção criminosa, possuindo uma extensa ficha criminal, com registros por crimes patrimoniais, além de ocorrências por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O auto de intervenção policial com resultado óbito foi apresentado na Delegacia de Riachão das Neves, onde foi realizado o procedimento legal. Participaram da Operação 15 policiais militares em 4 viaturas.