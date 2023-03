Suspeito de roubo de moto é preso com armas e drogas na Bahia

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana prenderam, na segunda-feira (13), no bairro Tomba, um homem de 38 anos, suspeito de roubar uma motocicleta no dia 7 de fevereiro, naquela cidade. Um adolescente, de 17, também foi apreendido.



De acordo com o delegado André Luís Gomes Ribeiro, titular da unidade especializada, o garoto indicou o endereço do comparsa, na Rua do Telégrafo, onde os policiais apreenderam o carro GM Celta, utilizado no roubo da moto.



Uma pistola .380, um revólver calibre 32, 15 munições, um simulacro, uma porção de maconha, meio tablete de crack, três sacos pequenos com cocaína, três balaclavas, uma balança, um celular e mil pinos vazios para acondicionar entorpecentes também foram encontrados na residência.



Autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições e tráfico de drogas, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado ao Complexo Policial do Sobradinho, ficando à disposição da Justiça. O adolescente, que possuía um mandado de busca e apreensão oriundo da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, foi conduzido à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).