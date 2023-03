Suspeito de sequestrar menina no Rio e levar pro Maranhão é solto pela Justiça

Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, suspeito de sequestrar e manter uma menina de 12 anos em cárcere privado uma quitinete após sequestrá-la Rio de Janeiro, foi solto pela Justiça do Maranhão nesta quinta-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), Eduardo foi posto em liberdade provisória após audiência de custódia, e vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Desaparecida desde o dia 6 de março, a menina de 12 anos que sumiu no Rio de Janeiro foi encontrada em São Luís, capital do Maranhão, na última terça-feira (14). Ela foi levada até lá em um carro contratado por R$ 4 mil, pelo açougueiro Eduardo da Silva.

Em entrevista ao g1, Eduardo contou que a viagem foi feita por um motorista 'por fora', sem usar um aplicativo. "Fiquei esperando até dar o momento certo de ir buscar ela na escola, não foi por um impulso. A gente se encontrou na frente da escola, chamei o motorista, paguei os R$ 4 mil e a gente veio de 'boa'. Ele [motorista] já era acostumado a viajar para outros estados. Eu cheguei, estava com o dinheiro em mãos, tinha entrado em contato com ele dois dias antes e pedi para ele me informar o valor. Quando eu entrei no carro, já passei para ele a metade e assim que a gente chegou até aqui [São Luís], eu passei o resto. Mas foi tudo de 'boa', a gente veio tranquilamente", disse.

Segundo a Polícia Civil, o homem aliciava a adolescente em conversas pela internet há dois anos e levou a menina do Rio de Janeiro até São Luís, onde ele mora. Como a garota tem menos de 14 anos de idade e homem confessou à polícia que a beijou, há também o crime de estupro de vulnerável. A menina ainda deve ser submetida a exame de corpo de delito para que a polícia apure se houve relação sexual.

“Nós conseguimos, através de informações entre a delegada do Rio de Janeiro e a nossa equipe de inteligência, chegar ao local do possível cárcere da jovem. Ela se encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia. Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos realmente que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro, ela só tem 12 anos de idade”, detalhou o delegado Marcone Matos ao g1.

Retorno para casa

Acompanhada da irmã e de uma agente da Polícia Civil, a menina de 12 anos desembarcou no Aeroporto do Galeão no final da tarde de quinta (16) e retornou para sua casa.

Do aeroporto, ela foi para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por um novo exame de corpo de delito. Após, a criança foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), juntamente com a irmã, para ser ouvida sobre o seu desaparecimento. As informações são do g1.

A delegada Elen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso desde o início, acompanhou o depoimento.