Suspeito de tráfico e homicídios é morto é morto pela polícia no Recôncavo

Um suspeito em liberdade condicional foi morto em troca de tiros com policiais, segundo a Polícia Civil. A morte aconteceu durante diligência um um imóvel no bairro Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Ele era investigado por tráfico e homicídios e usava tornozeleira eletrônica. "Mesmo usando tornozeleira eletrônica, o suspeito, de 32 anos, continuava a atuar na mercancia de drogas ilícitas e outros crimes”, diz o coordenador da 4ª Coorpin/SAJ, delegado Joaquim José Pereira de Souza.

O suspeito foi localizado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizado por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati – Leste).

Com ele, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, com seis munições intactas e uma deflagrada, 189 porções de cocaína, uma trouxinha de maconha, caderno com anotações da contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 400.

Segundo a Polícia Civil, durante a diligência, houve resistência do autor, que efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve troca de tiros e o homem, com passagem por latrocínio, foi atingido, sendo socorrido para o hospital da cidade, onde morreu.