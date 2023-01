Suspeito de tráfico é morto pela PM no bairro de Plataforma

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto por policiais militares na segunda-feira (23), no bairro de Plataforma, no Subúrbio, em Salvador.

Segundo a polícia, equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) estavam patrulhando na Ladeira do Mocotó quando viram um grupo suspeito. Os PMs se aproximaram e houve uma troca de tiros. Um dos homens foi baleado e, socorrido, acabou morrendo. Ele não teve nome divulgado.

No local, a PM apreendeu um revólver calibre 38, uma tornozeleira eletrônica rompida, 22 trouxas de maconha e três pedras de crack. Além disso, também foi encontrado na área um caderno com anotações do tráfico, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão.

O comandante da 14ª CIPM, major Roberto César, diz que as equipes seguem em busca pelos demais suspeitos, que conseguiram fugir. “Passamos o dia realizando varreduras para coibir o tráfico de drogas e continuaremos sem dar trégua”, diz.