Suspeito de tráfico é preso com cerca de 11 kg de maconha em Barreiras

Um homem foi preso quando levava mais de 10 tabletes de maconha em um carro na Vila Amorim, em Barreiras, na tarde da quinta-feira (19).

O carro foi avistado durante patrulhamento de equipes da Rondesp Oeste perto do Hospital Geral do Oeste, segundo a Polícia Militar. Com a aproximação da viatura, o motorista tentou se afastar rapidamente.

“Após breve acompanhamento, o motorista foi parado pelo difícil tráfego na área, demos voz de abordagem e o homem admitiu que tentou fugir porque estava com medo de ser preso”, conta o comandante da unidade, major Ricardo Diz Pazos.

As equipes fizeram busca no carro do suspeito e encontraram, no banco de trás, um saco de lixo com mais de 11 quilos de maconha.

O suspeito e os materiais foram apresentados na 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e aguarda audiência de custódia. Ele já havia sido preso duas vezes pelo mesmo crime, informou a polícia.