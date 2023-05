Suspeito é morto e drogas são apreendidas em ações policias no sul da Bahia

Equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, no sul da Bahia, apreenderam armas e drogas, e encerraram um ponto de tráfico durante duas ações nesta quinta-feira (4). Um suspeito morreu durante o confronto.

Pela manhã, cerca de 11 kg de maconha, divididos em tabletes, foram apreendidos na Rua José Carlos, no bairro de São Pedro, após denúncias de um quinteto armado, vendendo droga. “Com a chegada das viaturas, o grupo fugiu e deixou uma bolsa com as drogas”, contou o capitão Gilvan Santos do 15º BPM.

Já pela tarde, duas pistolas calibres 6,35 e 9 milímetros, além de cerca de dois quilos de pasta base de cocaína foram retirados de circulação.

Informações anônimas repassadas para as equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) indicaram que um suspeito e o seu comparsa andavam armados, em um veículo modelo Celta, placa HJE 6A17, na localidade da Roça do Povo, zona rural de Itabuna.

Conforme o coordenador de Planejamento Operacional da unidade, capitão Gilvan dos Santos, ao perceberem a presença policial, os homens desceram do carro atirando.

“Houve troca de tiros e, cessados os disparos, identificamos que um dos criminosos estava ferido. Ele foi socorrido para o Hospital de Base de Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), mas não resistiu”, detalhou, lembrando que o segundo criminoso é procurado pelos PMs.

Com o suspeito, além das armas, foram encontrados 100 gramas de maconha, 29 pedras de crack, R$ 150, balança e um caderno com anotações do tráfico de drogas.