Suspeito é morto em confronto com a PM no bairro São Gonçalo

Gabriel Vinicius Oliveira morreu em um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (31), no bairro do São Gonçalo, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondesp Central e da 3ª CIPM realizavam rondas pela localidade, quando se depararam com indivíduos armados que, ao avistarem as viaturas, efetuaram disparos contra os militares.

Houve o revide e o suspeito foi ferido a tiros. Os pms prestaram socorro ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, um carregador, quatro munições, uma gandola militar, um case de arma de fogo e embalagens para drogas.

Os materiais apreendidos foram apresentados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde a ocorrência foi registrada.