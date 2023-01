Suspeito é preso pela PM com maconha no bairro de Narandiba

Um homem foi detido com 75 porções de maconha, entre outros itens, na manhã deste domingo (29), no bairro de Narandiba. Antes, policiais militares trocaram tiros com um grupo armado na região.

As equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas quando avistaram um grupo armado. Os suspeitos perceberam a aproximação dos PMs e começaram a atirar, segundo a corporação. Houve uma troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir.

Nas buscas depois do tiroteio, na Travessa Ubiratan, um homem foi abordado e com ele estavam as porções de maconha. Também foram apreendidos quatro correntes, dois chapéus, uma pochete, um isqueiro, uma balança de precisão e cerca de R$ 12.

O suspeito foi conduzido, junto com o material apreendido, para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas cabíveis, informou a PM.