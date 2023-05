Suspeito morre ao tentar explodir cofre de mercado em Pirajá

Uma tentativa de roubo a um mercado atacadista terminou com um homem morto no bairro de Pirajá, na madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo informações da Polícia Civil, o morto seria um dos assaltantes.

Segundo a polícia, os quatro assaltantes chegaram ao mercado em um veículo Citroën C3 Picasso azul. Eles usaram artefatos para explodir o cofre do estabelecimento comercial, mas não conseguiram romper o dispositivo e nenhum valor foi subtraído.

Um deles foi atingido pelos estilhaços durante a explosão, não resistiu e teve o corpo abandonado pelos comparsas em Lauro de Freitas. Fotos com o corpo do assaltante circulam pelas redes sociais.

Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram acionados para atender a ocorrência. Uma guarnição do BOPE também foi até o local e perícias foram realizadas por equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações continuam, com o objetivo de localizar e prender os demais envolvidos no crime.