Suspeito morre após atirar acidentalmente contra si próprio durante assalto

Um assaltante morreu após atirar contra o próprio pescoço acidentalmente durante uma ação criminosa no norte do Paraná. O assalto fracassado ocorreu no último domingo (12).

Segundo a Polícia Militar, o homem estava junto de outros dois suspeitos na ação, que aconteceu em um posto de combustíveis da cidade. Após verem o comparsa baleado, os outros homens fugiram sem levar bens ou mercadorias do estabelecimento.

O assaltante trapalhão morreu no local. Os outros envolvidos ainda não foram localizados.