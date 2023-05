Suspeito por agressão que causou morte de entregador é ouvido e liberado em Salvador

O suspeito de agredir o entregador Renildo Rebouças Santos foi identificado pela Polícia Civil. Renildo morreu dias depois de ser atacado durante uma confusão de trânsito no bairro do Nazaré.

O homem foi ouvido na 1ª Delegacia e liberado. Em depoimento, ele alegou que agiu por legítima defesa. "Que a vítima após a discussão por conta da batida das motos tentou agredi-lo, então ele deu um murro na vítima", disse o delegado William Achan para a TV Bahia.

O suspeito disse ainda que aguardou a chegada do socorro, mas uma testemunha contou à polícia que ele foi para casa, que é próximo ao local, trocou de roupa e voltou, se passando por curioso para observar a movimentação.

O delegado acrescentou que não foi possível fazer a prisão porque o tempo do flagrante já passou. Mão foi pedida a prisão. Ele deve responder por lesão corporal seguida de morte.

"Temos essa suspeita (que ele estava embriagado), porque segundo informações estava voltando de uma festa e ele se deparou com a moto da vítima quando ele vinha na contramão, o autor".

O sepultamento do corpo de Renildo está previsto para acontecer na tarde desta quarta, no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador.

Acidente

Inicialmente, a família foi comunicada que Renildo havia se envolvido em um acidente de moto, sem citar a agressão. Contudo, após descobrir sobre a discussão, a família foi até a 1ª Delegacia Territorial, nos Barris, para registrar o caso.

"Consegui entrar no HGE para ver meu genro e vi que ele estava com a boca ferida e que não parecia ser algo causado por um acidente. Fui até o local do ocorrido e saí perguntando se alguem tinha visto o que aconteceu, e, graças a Deus, uma testemunha chegou até a gente dizendo que viu tudo", relatou Elisângela Nunes, sogra de Renildo.