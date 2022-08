Suspeito por tráfico é preso com 10 kg de maconha em Conquista

Um homem foi preso com 10 kg de maconha em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, segundo informações da Polícia Militar. Ele estava com tabletes de maconha, um saco e porções da mesma droga no bairro Nova Cidade, quando foi flagrado por equipes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Uma balança também foi apreendida.

As equipes estavam fazendo rondas quando receberam denúncia de que um suspeito estava passando pela região e levando drogas na mochila.

Ao notar a presença da polícia, o suspeito tirou a sacola, jogando longe, e tentou fugir. Ele foi seguido e alcançado.

Os PMs fizeram buscas e acharam as drogas, além de R$ 64. Os materiais foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). O homem, que não teve nome informado, foi autuado por tráfico de drogas.