Suspeitos armados morrem em confronto com a polícia no sul da Bahia

Dois suspeitos armados morreram, neste domingo (23), após entrarem em confronto com policiais militares no bairro Fonseca, localidade conhecida como “Morro dos Macacos”, no município de Itabuna, no sul da Bahia.



Os policiais receberam denúncia durante o cumprimento da Operação Tiradentes, sobre dois homens armados na localidade. Após a chegada das viaturas no Morro dos Macacos, a dupla atirou contra as equipes, sendo necessário o revide. Os criminosos foram atingidos, socorridos ao Hospital de Base, mas não resistiram.



Com os suspeitos foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, carregadores, munições, porções de maconha, R$ 535 e outros materiais.