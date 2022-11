Suspeitos da morte de oficial de Aeronáutica baiano em Campinas são presos

Dois suspeitos pelo assassinato do oficial da Aeronáutica Ricardo Mendes de Sena, em Campinas (SP), em 7 de novembro, foram presos pela polícia, nesta sexta-feira (25). Os jovens têm 19 e 21 anos e foram encontrados nas próprias casas.

Segundo a polícia, os dois foram localizados durante cumprimento de mandados no Jardim Campo Belo II e Jardim Marisa. Não há informações de feridos e a operação ocorreu por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), de acordo com o g1.

"Dois autores foram identificados e reconhecidos pelo motorista do veiculo que sobreviveu ao roubo", diz nota divulgada pela instituição. Ainda segundo a polícia, os dois são suspeitos de integrar um grupo que atua em sequestros-relâmpago na região do Campo Belo e tiveram prisão temporária decretada. Após depoimento, eles devem passar por audiência de custódia e ficar à disposição da Justiça.

Ricardo foi morto no último dia 7 de novembro. O corpo dele, que é baiano, foi transferido para Salvador, onde chegou na quarta-feira (9), por volta das 18h. O velório teve início no mesmo dia, no Clube União do Cia, em Simões Filho.

Assassinato a caminho do aeroporto

Sena estava em um veículo a caminho do Aeroporto Internacional de Viracopos, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, que atingiram sua nuca. A Polícia trata o crime como latrocínio, já que um celular e uma maleta foram levados pelos criminosos.

Nascido em Salvador, ele foi aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS Ufba). Na Universidade, participou, como aluno de Graduação, da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica da Ufba.

Em nota, a instituição afirma que recebeu com pesar o falecimento do ex-aluno. Tubista e suboficial da Aeronáutica, Ricardo se graduou em 2009, e deixou amigos e colegas em sua trajetória.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também lamentou o falecimento do militar efetivo da Base Aérea de Brasília. A Instituição expressou suas condolências e disse que "presta todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar", e acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido.