Suspeitos de enterrarem mulher viva são presos em Minas Gerais

Dois homens, de 20 e 22 anos, suspeitos de enterrarem uma mulher viva no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, no interior de Minas Gerais, foram presos. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do estado nesta terça-feira (04).

De acordo com a polícia, a dupla foi presa nos municípios vizinhos de São Geraldo e Viçosa, enquanto estariam tentando fugir para uma favela no estado do Rio de Janeiro.

"Eles são conhecidos pela polícia pois, quando eram adolescentes, tiveram diversas passagens. Hoje, felizmente, eles estão à disposição da Justiça", informou Candian. O delegado ainda disse que a investigação deve durar mais 30 dias, mesmo período de duração do pedido de prisão temporária.

O crime aconteceu no último dia 28 de março e, segundo delegado Diego Candian Alves, da Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, a motivação teria sido vingança. A vítima teria guardado armas e drogas para dois homens, mas o material foi "extraviado". Ao saber do fato, os suspeitos foi até a casa da vítima e a atacaram.

A vítima foi localizada após os coveiros do cemitério perceberem que o túmulo a estava fechado com tijolos e cimento fresco, além de encontrarem sangue no local. Os trabalhadores, então, acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no cemitério, os militares ouviram pedidos de socorro. Quando abriram o túmulo, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. O Samu foi chamado e levou a vítima para o Hospital São João Batista.