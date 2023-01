Suspeitos de matar dono de bar durante briga no interior da Bahia são presos

Três homens envolvidos com a morte de Jackson Luiz Pereira de Jesus após a vítima tentar apartar uma briga no seu bar, foram capturados na manhã de domingo (8), no município de Mirangaba, no Norte do estado. Com os indivíduos foram apreendidas sete armas, entre elas submetralhadoras.

Em menos de 24 horas, equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Jacobina) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, encontraram o trio.

A ação teve inicio após as unidades receberem informações sobre o homicídio, na noite do sábado (7). Jackson, que era dono de um estabelecimento comercial que funcionava no distrito de Taquarandi, tentava apartar uma briga entre duas mulheres e, após um desentendimento, foi atingido por disparos de arma de fogo por um dos homens.

Conforme o subcomandante da 24ª CIPM, capitão Juliano Rodrigues, informações colhidas pelas testemunhas e pelos moradores locais ajudaram na identificação e captura dos homens.

“O apoio da população foi extremamente importante, pois conseguimos encontrá-los nos pontos onde eles se esconderam. Com as varreduras conseguimos encontrar as armas e as drogas”, contou.

Duas submetralhadoras, calibres 9 milímetros, sete carregadores e cartuchos de mesmo calibre, cinco espingardas, um simulacro, trouxinhas de maconha e crack foram apreendidos.

Todo o material foi levado para a sede da Delegacia Territorial (DT) de Jacobina onde os homens foram flagranteados por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.