Suspeitos envolvidos no assassinato de investigador são mortos pela PM

Dois criminosos envolvidos no assassinato do investigador Fábio Malvar de Moraes foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar nesta quarta-feira (1). O policial civil foi assassinado, em outubro de 2022, no bairro da Calçada.

Um trabalho de inteligência do Comando de Operações Policiais da PM (COPPM) e do Batalhão de Choque localizou a dupla. Após confirmar a presença dos suspeitos, os PMs iniciaram a busca pela Rua Nilo Peçanha. Os bandidos armados reagiram com a aproximação de equipes da Companhia de Operações com Cães (COC) do Choque e do COPPM.

Após confronto, os militares encontraram os dois traficantes feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. Um deles liderava um grupo criminoso e o outro era considerado o seu "braço direito". Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Com a dupla foram apreendidos uma carabina calibre 12, uma pistola calibre 40, carregador, munições, três tabletes de maconha e 68 porções da mesma erva, cerca de meio quilo de crack e mais 174 pedras do entorpecente, 247 pinos de cocaína, 60 comprimidos de ecstasy, duas balanças e cerca de R$ 1,5 mil em espécie.

Preso

Em novembro do ano passado, um homem de 43 anos, suspeito de envolvimento na morte do investigador, se apresentou à polícia. Ele teve mandado de prisão cumprido referente a uma tentativa de homicídio ocorrida em junho.

A polícia informou que durante interrogatório, ele confirmou que estava no local no momento do crime, mas negou participação na morte do investigador. No entanto, dados de inteligência analisados pelo DHPP contradizem sua versão.

Ele já havia sido preso pelo crime de roubo, em 2015, chegou a ser condenado, mas responde em liberdade.

Outros suspeitos

Outros três suspeitos de terem participado da morte de Fábio foram mortos pela polícia em duas operações, em Coaraci, e em Salvador, na região da praia de Cantagalo. Um dos homens foi identificado como Lucas Vinicius Santana da Silva, de 24 anos, que já tem passagem por tráfico de drogas. Os outros não foram identificados. De acordo com a polícia, eles integravam o trio de suspeitos de envolvimento na morte do investigador Moraes.

Relembre o caso

O investigador da Polícia Civil, Fábio Malvar de Moraes, 55 anos, morreu no dia 23 de outubro, após trocar tiros com suspeitos, no bairro da Calçada. Em nota, a corporação informou que o investigador, que era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), tinha acabado de sair da unidade, acompanhado de outro policial, quando avistou três homens em atitude suspeita, na Rua Nilo Peçanha, e os abordou. O trio resistiu e houve troca de tiros.

A nota da Polícia Civil informou ainda que Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida.