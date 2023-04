Suspeitos 'sequestraram' ônibus antes de atear fogo no veículo em Sussuarana

Os dois suspeitos que atearam fogo em um ônibus no bairro de Sussuarana, em Salvador, no início da manhã desta segunda-feira (10), interceptaram o veículo com motorista, cobrador e passageiros muito antes do local do incêndio, na Avenida Ulysses Guimarães, próximo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). Pelo menos, é isso que explica Messias da Silva, diretor do Sindicato dos Rodoviários.

De acordo com ele, o veículo foi parado pelos criminosos no fim de linha da Sussuarana. "Os dois pararam o carro ainda na Velha Sussuarana. Um deles desceu da moto, entrou no ônibus com uma arma e rendeu o motorista. Ele mandou seguir caminho enquanto o outro de fora acompanhava o percurso que o veículo, ainda com passageiros dentro, estava fazendo em direção a Nova Sussuarana", conta o diretor.

O ataque, segundo moradores ouvidos pela reportagem, seria um revide por conta das facções que disputam o domínio do bairro. Por isso, os bandidos usaram o ônibus para camuflar a chegada na área. "Na hora que eles chegaram no lugar que era objetivo na Avenida Ulysses Guimarães, ele mandou todo mundo descer, espalhou a gasolina e ateou fogo. Saiu do veículo, subiu na moto que o parceiro estava e saíram em fuga", completa Messias, detalhando a ação dos bandidos na queima do ônibus.

Esse é o segundo ônibus queimado no bairro de Sussuarana em menos de quinze dias. No dia 31 de março, outro veículo havia sido incendiado no fim de linha do bairro. Por isso, os ônibus não estão entrando no bairro. O Sindicato dos Rodoviários informou que os veículos estão parando no CAB, que fica como final de linha até que a segurança na área seja reestabelecida para motoristas, cobradores e passageiros do transporte coletivo.