Suspensão do transporte intermunicipal deixa rodoviária de Salvador vazia

Devido ao São João, esta segunda-feira (21) foi o primeiro dia em que os ônibus intermunicipais pararam de circular em todo o estado da Bahia. O decreto que instaurou a suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 15, suspendeu, a partir da meia-noite do dia 21 de junho, a circulação e a saída, e, a partir das 9h de 21 de junho, a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

Por isso, as rodoviárias nesta segunda estavam sem o movimento esperado para a semana de São João. A restrição é válida até as 5h de 28 de junho.

Já a circulação, a saída e a chegada de ferry boats e catamarãs também estão proibidas das 20h do dia 21 de junho até as 5h de 28 de junho, em todo território baiano. Já as lanchinhas e balsas poderão funcionar no período de 21 a 28 de junho, porém deverão obedecer o limite de 50% da capacidade das embarcações.

O CORREIO tentou contato com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) e não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

(Nara Gentil/CORREIO)