Suspenso, Léo Gomes desfalca o Vitória contra o Jacobinense

Principal protetor da zaga do Vitória, Léo Gomes será desfalque contra o Jacobinense, na sexta rodada do Campeonato Baiano. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no Ba-Vi, o volante está fora do jogo das 19h15 de quinta-feira (2), no Barradão.

A baixa fará com que o técnico João Burse mexa no meio-campo rubro-negro. Nas últimas duas partidas, o setor foi formado por Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê.

Como Léo Gomes atua como primeiro volante, o substituto imediato dele no elenco era João Pedro. No entanto, este último já não faz mais parte dos planos do Vitória para a temporada e não treina na Toca desde o último dia 22.

João Pedro se envolveu em uma briga após o empate em 1x1 com o Santa Cruz, dia 21, no Barradão, na estreia do Leão na fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogador chegou às vias de fato com um integrante do clube, no vestiário, e não treinou mais com o elenco, nem mesmo em separado nas dependências do centro de treinamento rubro-negro.

O volante foi à Toca do Leão nesta segunda-feira (30). Não para treinar e sim para resolver questões relacionadas a documentação. O Vitória negocia o empréstimo de João Pedro a outro clube.

Opções

No elenco atual há dois jogadores que desempenham a função de primeiro volante, ambos da base e recém-promovidos ao profissional: Charlys, de apenas 18 anos, e Jobert, de 17. Os dois estrearam com a camisa principal do Vitória na semana passada, quando entraram no decorrer do triunfo por 3x0, contra o Doce Mel.

Charlys só costuma atuar como primeiro volante. Mais versátil, Jobert joga como primeiro ou segundo homem de meio-campo e também pode fazer a função de lateral.

Nesta temporada, o técnico João Burse só não escalou Léo Gomes entre os titulares tendo ele à disposição em uma oportunidade. Na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, o volante começou no banco de reservas e só entrou em campo no decorrer do jogo. Na ocasião, o comandante rubro-negro armou o meio-campo com Rodrigo Andrade, Gegê e Diego Torres.

Recuar Rodrigo Andrade novamente é uma opção diante do Jacobinense. Além de Diego Torres, Eduardo também pode compor o meio-campo e está acostumado a fazer a função de segundo homem.