Suspenso, Patrick desfalca o Bahia contra o Flamengo; veja opções

De olho na partida contra o Flamengo, marcada para a próxima quinta-feira (11), às 19h, no Maracanã, o elenco do do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor, e o técnico Guto Ferreira tem uma certeza: vai ter que mudar o time para o confronto no Rio de Janeiro.

Titular desde a chegada de Guto ao Bahia, o volante Patrick recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. Nas últimas partidas, o treinador vinha dando chances ao também volante Jonas, mas o jogador sofreu uma lesão na coxa e também não tem presença confirmada no duelo.

Com o problema na mesa, Guto tem algumas opções para substituir Patrick. Atualmente no elenco, ele conta com os volantes Edson, Luizão, Raniele e Lucas Araújo. Do quarteto, Raniele é quem tem as características mais próximas das apresentadas por Patrick, com capacidade para construir o jogo desde a defesa. Já Lucas Araújo seria uma alternativa com maior poder de marcação.

Caso deseje deixar o time um pouco mais ofensivo, Guto tem a possibilidade ainda de recuar Daniel ou Mugni e escalar um jogador com mais capacidade de criação. Nesse caso, Índio Ramírez e Rodriguinho aparecem como opções.

A decisão final de Guto Ferreira só vai ser tomada nos próximos dias. Nesta terça-feira (9), a equipe treina em Pituaçu e o técnico vai começar a esboçar a escalação titular. Os preparativos serão finalizados na quarta (10), no CT do Botafogo, no Rio de Janeiro.