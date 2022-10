Sussuarana e Jaíba são os vencedores da 1ª Taça das Favelas Bahia

Sussuarana e Jaíba foram as equipes vencedores da 1ª edição da Taça das Favelas Bahia, que aconteceu neste domingo (9) na Arena Pronaica, no bairro de Cajazeiras X. O bairro de Jaíba venceu a primeira final do dia ao derrotar o Nordeste de Amaralina por 2x1, pela categoria feminina. Já a decisão do masculino, Sussuarana empatou com Jardim Cajazeiras por 2x2 no tempo normal e conquistou a taça na disputa por pênaltis, vencida por 3x2.

“Esses meninos têm uma garra tão grande, a gente não tem patrocínio, não tem muita coisa. Fizemos uma peneira, juntamos os meninos da comunidade, uns com chuteira lascada, uns sem meião, mas eu disse a eles que a força de vontade, vai além de qualquer coisa. Sempre com humildade e pé no chão. E hoje somos campões”, declarou Marcelo, técnico do time de Sussuarana.

A Taça das Favelas sempre se mostrou um campeonato que impacta além das quatro linhas do campo. É uma oportunidade dos jovens mostrarem sua força através do esporte, como avaliou Andressa Barbosa, de 22 anos, atleta do bairro de Jaíba, campeã na categoria feminina. “Nosso bairro é um bairro pobre, e quando recebemos meninas de fora, sempre ouvimos que não somos capazes. Mas eu falei no grupo que a gente é capaz sim. A gente vai aonde a gente quiser", afirmou.

Quem também esteve presente no evento no domingo foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis. O gestor apareceu no campo da Arena Pronaica e deu o ponta pé inicial das finais. Sobre a realização do campeonato, o político ressaltou o importante papel do esporte na formação dos jovens atletas: “A Prefeitura tem investido na requalificação desses espaços esportivos, porque entendemos que a valorização do esporte e das nossas comunidades é essencial na construção de um futuro melhor para os jovens”.

A atração musical ficou por conta do Rapper e MC Pivete Nobre, morador de Cajazeiras, que animou o público com canções que contam a realidade das ruas de Salvador e de jovens periféricos.

O campeonato, que começou em 1º de outubro e é organizado pela Central Única das Favelas (CUFA), reuniu cerca de 3 mil atletas de oito favelas de Salvador. Participaram os bairros de tacaranha, Jardim Cajazeiras, Bairro da Paz, Areia Branca, Calabar e Sussuarana, com times masculinos e femininos.

O torneio ainda teve apoio da Prefeitura de Salvador, Salvador Shopping, Bem Comunicação, Picolé da Lapa, M Dias Branco, Faculdade Unopar/Anheguerab e Projeto Resgaty.