Sussuarana, Itapuã e Paralela: veja onde mais choveu em Salvador

Choveu na capital baiana toda nas últimas 24 horas, mas em alguns bairros e localidades da cidade o cacau caiu com mais força. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador, os bairros de Sussuarana, São Rafael e Sete de Abril foram os que registraram os maiores índices pluviométricos nas últimas 12 horas. O volume de chuvas foi de 64,8mm, 59,8mm e 58,6mm, respectivamente. Embora Sete de Abril tenha ocupado a terceira posição no ranking de onde mais choveu, foi na comunidade do Bosque Real, localizada no bairro, que a sirene precisou ser acionada e os moradores orientados a deixarem as áreas de risco e se abrigarem na Escola Municipal Novo Marotinho, na Avenida Aliomar Baleeiro.

Já entre os bairros que aparecem com maior volume de chuvas nas últimas 6 horas estão Pirajá, CAB e Sussuarana. O índice pluviométrico registrado pela Defesa Civil é de 33mm, 31,4mm e 30,8mm, respectivamente. A capital baiana entrou em alerta máximo nesta quinta-feira (8) por conta da intensidade e continuidade das chuvas. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as precipitações na capital atingiram 150mm nas últimas 72h. Há risco de deslizamento de terra e alagamentos na cidade.

A previsão para esta quinta-feira (8), é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas, não se descartando a possibilidade de chuvas fortes, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. As estações monitoradas pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) registraram nas últimas 24 horas (dados atualizados às 16h30) os maiores acumulados de chuvas em Itapuã (81,4mm), São Caetano (74,1mm), Rio Sena (72,4mm), Capelinha - Vila Picasso (72,4 mm) e Santa Luzia (72,2mm,).

As chuvas foram causadas pela atuação de um sistema de baixa pressão (Cavado) próximo a costa do Nordeste e um sistema de alta pressão sobre o oceano Atlântico que intensificaram os ventos úmidos sobre Salvador.

Na sexta-feira (9), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos pontuais e deslizamentos de terra. Entre sábado (10) e domingo (11), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra.