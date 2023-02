Sussuarana vai ganhar camelódromo coberto com mais de 30 boxes 

Um novo camelódromo será construído em Sussuarana, com 31 boxes cobertos. A ordem de serviço para construção foi assinada nesta terça-feira (14) pelo prefeito Bruno Reis. O projeto envolve a construção de duas edificações, que ficarão na Avenida Ulysses Guimarães e que ocuparão 833 m² de área.

A estrutura ainda inclui sanitários, inclusive para pessoas com deficiência, além de estacionamento com oito vagas, piso intertravado e local para prática de atividade física.

Este será o segundo equipamento do tipo cujas obras foram iniciadas neste ano. Há cerca de uma semana, a prefeitura iniciou a obra de requalificação da Feira do Pé Sujo, em São Cristóvão, que terá 112 boxes.

“Os permissionários daqui de Sussuarana solicitaram um espaço onde eles pudessem trabalhar com segurança e dignidade, para que eles pudessem ter suas mercadorias protegidas. Esse projeto era uma das prioridades dentro desse processo de ordenamento do uso do solo na cidade e que também visa oferecer melhores condições a todos do comércio informal”, explicou o prefeito, ao lado dos secretários de Ordem Pública (Semop), Luciano Ribeiro, e de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza.

O camelódromo terá estrutura de concreto armado, paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, acessos por rampa estrutural e escada, além de cobertura em telhas termoacústicas capazes de reduzir a sensação de calor e ruídos provocados pelo som ambiente. De acordo com a Seinfra, órgão que elaborou o projeto, o prazo para conclusão das obras é de cinco meses. O investimento é de R$1,5 milhão.

O secretário Luciano Ribeiro falou da importância do local no bairro. "Esse é um projeto diferenciado, que foi construído com muito carinho. Quem mora e trafega aqui nessa região sabe que final de semana este local é um grande point, no qual as pessoas vêm para lanchar, beber e se socializar”, pontuou Luiz Carlos. “A Prefeitura tem tido a sensibilidade de olhar para o comércio informal. Por isso, várias ações como essas buscam valorizar esse setor, que é muito importante para geração de empregos”, afirmou.