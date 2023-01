Sustentabilidade é preocupação crescente entre consumidoras

Quase um terço (29%) das consumidoras sabem se a marca de cosméticos que elas consomem usa produtos naturais, indica uma pesquisa exclusiva realizada pela Flora com mais de 500 mulheres com idade entre 25 e mais de 60 anos em todos os estados do Brasil. Além disso, 63% preferem cosméticos que tenham menos química e que sejam mais sustentáveis pois acreditam ser garantia de pele saudável e bonita.

Para produtos para pele, as entrevistadas valorizam mais qualidade, fórmula de ingredientes naturais e custo-benefício, respectivamente. A indicação de profissionais é fundamental para 42% do público e 25% pesquisam sobre o produto de desejo na internet. Em relação à compra de produtos, 34% dizem comprar sabonetes veganos em lojas físicas especializadas em cosméticos, 33% em supermercados e 29% em lojas on-line.

A Francis, marca da Flora reconhecida por seus sabonetes de alta perfumação, lançou recentemente campanha publicitária com a sua nova embaixadora, Isis Valverde, nos principais canais TV aberta do Brasil (Globo, Band, Record e SBT). Com investimento de mais de R$20 milhões na marca em 2022, incluindo rebranding, a reformulação da sua principal linha de sabonetes e investimento em mídia, Francis vai colocar a campanha nos holofotes de todo o país.