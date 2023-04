Sustentabilidade é tema de conversa entre jornalistas e entidades empresariais

Um bate-papo entre jornalistas e entidades empresariais discutindo sustentabilidade acontece nesta quinta-feira (27), às 15h, na Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), ainda como parte das comemorações pelo "Abril do jornalista".

Com o tema, “Economia e Sustentabilidade: A comunicação com o futuro", a atividade tem, além da Faeb e do Sindicato dos Jornalistas (Sinjorba), a promoção da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O evento será aberto com uma saudação à categoria, seguido de um bate-papo dos jornalistas com os seguintes convidados: Eduardo Athayde (diretor do WWI Brasil – Worldwatch Institute), Humberto Miranda (presidente da Faeb), Wilson Andrade (diretor executivo da Abaf) e Samir Dultra Abdalla (diretor da e-Biomas Meio Ambiente, membro da Comissão de Sustentabilidade da ACB).

Depois acontece um coffee break de confraternização pela passagem do Dia do Jornalista, marcando também o aniversário do Sinjorba.

A Faeb fica na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, no Comércio.