Susto! Incêndio atinge estúdio do Faustão na Band nesta quinta-feira (7)

Um princípio de incêndio no estúdio de gravações do Faustão na Band assustou a equipe da emissora nesta quinta-feira (7). Felizmente, não havia gravações acontecendo no momento e nenhuma pessoa ficou ferida.

Em nota, a emissora confirmou o incêndio. "Na tarde desta quinta-feira (7), durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje", informou.

Essa não é a primeira vez que um acidente ocorre no local. Em janeiro desse ano o cinegrafista Antônio Carlos Marin sofreu uma descarga elétrica durante a gravação do Faustão na Band.

O funcionário da Band manipulava um carro elétrico enquanto gravava uma das ações de merchandising da atração. Ele foi violentamente jogado ao chão depois de tocar a maçaneta do dirigível.

Alguns colegas de trabalho tentaram se aproximar do cinegrafista para socorrê-lo, mas também levaram choque ao tocar no corpo de Antônio Carlos. Ele foi levado ao Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo. O cinegrafista foi levado para a UTI para fazer uma avaliação e ficou um dia internado.