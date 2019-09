Susto: motorista abre capô de carro e encontra jiboia de dois metros

O motor de um carro serviu de abrigo para uma cobra da espécie jiboia. O esconderijo foi descoberto pelo dono do veículo, que percebeu uma das luzes do painel do carro acesso. Quando abriu o capô, estava lá o animal, bem em cima do motor.

O caso aconteceu no bairro de Canabrava, na última sexta-feira (6), e foi registrado por um morador da região. De acordo com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), o animal aparentava ter cerca de 2 metros.

A cobra foi retirada do veículo por um vizinho, que a colocou em uma sacola para esperar a chegada da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA).O animal foi levado ao Zoológico de Salvador.

Encontrou um animal silvestre em casa?

É possível entregar em contato direto por meio do número 190, central de emergências, ou com a Coppa Ambiental, no 3116-9151.