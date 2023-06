SUVs automáticos: 10 opções que custam entre R$ 99 mil e R$ 120 mil

As concessionárias estão com grande fluxo de clientes desde o anúncio de incentivos do Governo Federal à indústria automotiva, na primeira semana deste mês. Obedecendo um a limite de R$ 500 milhões, dividido entre várias marcas, os veículos abaixo de R$ 120 mil estão sendo beneficiados com descontos que variam entre 1,5% e 10,79%. Para completar, os fabricantes acirraram a competição aplicando bonificações.

Com as dificuldades de acesso ao crédito, os resultados não são exatamente os esperados, que era de um incentivo aos modelos de entrada. Em vez das vendas do Fiat Mobi e do Renault Kwid - os carros mais baratos do país - crescerem, são os SUVs que estão tendo mais emplacamentos entre os zero-quilômetro. Nos primeiros 15 dias de junho, o campeão nesse quesito é o Volkswagen T-Cross, com 2.609 unidades. Na sequência, estão: VW Polo (2.352), Chevrolet Tracker (2.289), Honda HR-V (2.214) e Hyundai Creta (2.178).

Ou seja, entre os cinco veículos de passeio mais vendidos na primeira quinzena de junho, quatro são SUVs e apenas um hatch, esse que custa inicialmente R$ 74.990 (versão Track) com a atual política de preços. Bem mais que o valor cobrado por Fiat Mobi Like (R$ 58.990), Renault Kwid Zen (R$ 58.990), Citroën C3 Live (R$ 62.990), Peugeot 208 Like (R$ 62.990), Fiat Argo 1.0 (R$ 69.990) e Hyundai HB20 Sense (R$ 69.990).

Outro detalhe interessante: T-Cross, Tracker, HR-V e Creta são comercializados exclusivamente com transmissão automática. Levando em conta essa demanda do consumidor pelos SUVs automáticos segue uma lista das versões mais baratas de 10 modelos que custam até R$ 120 mil.

Peugeot 2008 Allure: R$ 98.990

Fiat Pulse 1.3 AT: R$ 102.990

VW T-Cross Sense: R$ 107.550

Citroën C4 Cactus Live: R$ 109.990

Nissan Kicks Active: R$ 109.990

Fiat Fastback Turbo 200: R$ 115.990

Jeep Renegade 1.3: R$ 115.990

Hyundai Creta Action: R$ 116.590

Caoa Chery Tiggo 5X Sport: R$ 119.990

Renault Duster Intense: R$ 119.990

Nessa lista, dois modelos se destacam. O Renegade pela potência: seu motor 1.3 litro turbo entrega até 185 cv. Além disso, ele e o Tiggo 5X contam com suspensão traseira independente. O Caoa Chery tem ainda partida por botão e banco do motorista com ajustes elétricos. Três deles oferecem freio de estacionamento elétrico: Fastback, Renegade e Tiggo 5X.

O HR-V e o Tracker não foram contemplados pelo subsidio governamental. O HR-V custa a partir de R$ 150.400 (versão EX) e, o Tracker, de R$ 127.690 (AT).