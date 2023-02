SUVs automáticos: conheça as oito opções mais baratas do Brasil

Em um mercado no qual o automóvel mais barato custa a partir de R$ 68.190, valor do Renault Kwid, os desejados SUVs estão mais distantes. Atualmente, o modelo mais acessível no Brasil é o Fiat Pulse, que custa inicialmente R$ 98.990. Porém, essa opção do modelo da Fiat não tem a sonhada transmissão automática.

Inclusive, apenas dois veículos dessa categoria contam com câmbio manual: o Pulse e o Renault Duster - oferecido por R$ 110.990. Os demais sempre são equipados, desde as configurações mais baratas, com o sistema que dispensa o pedal da embreagem.

Confira, pela ordem de preços, a versão automática mais acessível de oito SUVs.

Peugeot 2008 Allure 1.6 AT: R$ 103 mil

A marca francesa utiliza nesse veículo um motor 1.6 que rende até 120 cv

Fiat Pulse Drive 1.3 AT: R$ 105.990

O conjunto motriz conta com um propulsor que desenvolve até 107 cv e câmbio CVT

Citroën C4 Cactus Live 1.6 AT R$ 108.990

A mecânica é a mesma adotada no Peugeot 2008, mas no Citroën o motor gera 118 cv

Nissan Kicks 1.6 Active CVT: R$ 110.990

A empresa japonesa só oferece agora o Kicks com transmissão automática

Hyundai Creta Action 1.6 AT: R$ 112.690

A Hyundai mantém em linha apenas essa versão da primeira geração do SUV

Volkswagen T-Cross Sense 1.0 Turbo AT: R$ 116.550

O T-Cross é produzido na mesma plataforma do Virtus, e utiliza o mesmo motor do sedã

Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT: R$ 120.990

Esse foi o SUV mais vendido do mercado brasileiro no ano passado

Renault Duster Intense 1.6 CVT: R$ 121.990

Esse é um dos maiores modelos dessa categoria, e se destaca pela robustez

Nota do editor

As imagens podem não representar a versão mais barata do modelo.