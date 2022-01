Suzana Alves, ex-Tiazinha, nega romance com o cantor Daniel

A atriz Suzana Alves, conhecida por interpretar a personagem Tiazinha nos anos 1990, negou que tenha vivido um affair com o cantor Daniel no passado. A declaração da artista aconteceu durante o podcast Inteligência Ltda.

No bate-papo, ela contestou a informação que foi passada pelo próprio Daniel em sua biografia, lançada há alguns anos. A famosa se mostrou indignada e até mesmo iniciou um processo judicial por conta disso, que ela desistiu depois de um tempo.

“Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Foi o Daniel que escreveu no livro dele. É que ele teve, eu acho, um amor platônico. Para mim foi amor platônico. Mandei uma intimação para ele (a fim de tirar a informação da biografia)”, detalha.

Suzana contou que o affais de Daniel por ela foi algo armado por uma produtora do artista, que desejava ver os dois juntos: “Acho que era mais sonho dela, e ela colocou isso na cabeça do Daniel. Eu não sei… Ele namorava. Olha, eu fiquei bem decepcionada. Ele quis dar uma aparecida aí, desculpa”, opina Suzana.

Suposto romance foi fruto de uma traição de Daniel

Em um trecho da biografia de Daniel, ele conta que escondeu o romance por ter sido uma traição à sua então namorada, Luciana Susi.

“Nessa fase, eu até tive um lance gostoso, que eu neguei na época, pois ainda estava com a Luciana, mas que hoje, passado tanto tempo, posso revelar: um caso com a Suzana Alves, a Tiazinha. Ela estava no auge, era uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Eu também era louco por ela” , assume.

O cantor chegou a detalhar um dos encontros íntimos com Suzana:

“Eu estava sem carro. Fui aconselhado pela minha equipe a não sair, a não me expor. E a Tiazinha fazendo aquele sucesso todo, podia chamar atenção. Mas eu não podia deixar de vê-la. Arrisquei. Coloquei um boné e peguei um táxi. Normalmente, sento no banco da frente, mas dessa vez fui atrás, tinha que tomar todo o cuidado possível. Passei no hotel de Suzana, e ela entrou no banco de trás. O motorista do táxi nem percebeu nada. Fomos direto para o meu hotel”, diz o trecho.