Suzane von Richthofen começa a frequentar faculdade com tornozeleira eletrônica

Uma universidade de Taubaté, interior de São Paulo, recebeu uma nova aluna nesta quarta-feira (29). Suzane Von Richtofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, começou a frequentar as aulas de biomedicina da faculdade após conseguir autorização da Justiça.

De acordo com o G1, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que ela utilizará uma tornozeleira eletrônica e que iniciará o curso de biomedicina com saída prevista de acordo com determinação judicial.

Para se deslocar da prisão até as aulas, ela utilizou um carro por aplicativo e estava acompanhada da advogada.

Atualmente Suzane cumpre pena em regime semiaberto e conseguiu fazer faculdade após obter nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).